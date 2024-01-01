2.000 Ruanda frangından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile RWF → SEK çevirin

2.000 rwf
16,28 sek

1,000R₣ RWF = 0,008138kr SEK

06:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → SEK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00820,0084
Düşük0,00800,0079
Ortalama0,00810,0081
Değişim1.70%-2.60%
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1 RWF → SEK istatistikleri

RWF → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0082, en düşük 0,0080 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0081 oldu. RWF → SEK kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

RWF → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0084, en düşük 0,0079 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0081 oldu. RWF → SEK kurundaki değişiklik -2.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3341,53318,21783,733
1 EUR1,0811,4970,8481,441,65619,67590,432
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10613,14660,425
1 GBP1,2731,1791,76511,6981,95223,199106,63

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / İsveç Kronu
1 RWF0,00814 SEK
5 RWF0,04069 SEK
10 RWF0,08138 SEK
20 RWF0,16276 SEK
50 RWF0,40690 SEK
100 RWF0,81380 SEK
250 RWF2,03450 SEK
500 RWF4,06900 SEK
1000 RWF8,13799 SEK
2000 RWF16,27598 SEK
5000 RWF40,68995 SEK
10000 RWF81,37990 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Ruanda Frangı
1 SEK122,88000 RWF
5 SEK614,40000 RWF
10 SEK1.228,80000 RWF
20 SEK2.457,60000 RWF
50 SEK6.144,00000 RWF
100 SEK12.288,00000 RWF
250 SEK30.720,00000 RWF
500 SEK61.440,00000 RWF
1000 SEK122.880,00000 RWF
2000 SEK245.760,00000 RWF
5000 SEK614.400,00000 RWF
10000 SEK1.228.800,00000 RWF