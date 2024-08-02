10 bin İsveç kronundan Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile SEK → MXN çevirin

10.000 sek
17.987,40 mxn

1,000kr SEK = 1,799Mex$ MXN

16:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → MXN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,79911,8066
Düşük1,66721,5472
Ortalama1,70381,6698
Değişim3.85%14.63%
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1 SEK → MXN istatistikleri

SEK → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7991, en düşük 1,6672 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7038 oldu. SEK → MXN kurundaki değişiklik 3.85 değerindeydi.

SEK → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8066, en düşük 1,5472 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6698 oldu. SEK → MXN kurundaki değişiklik 14.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83910,95683,7911,3853,931
1 EUR1,09110,8537,46311,95591,4331,5124,289
1 GBP1,2791,17218,74614,01107,1481,7725,027
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Meksika Pesosu
1 SEK1,79874 MXN
5 SEK8,99370 MXN
10 SEK17,98740 MXN
20 SEK35,97480 MXN
50 SEK89,93700 MXN
100 SEK179,87400 MXN
250 SEK449,68500 MXN
500 SEK899,37000 MXN
1000 SEK1.798,74000 MXN
2000 SEK3.597,48000 MXN
5000 SEK8.993,70000 MXN
10000 SEK17.987,40000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / İsveç Kronu
1 MXN0,55594 SEK
5 MXN2,77972 SEK
10 MXN5,55943 SEK
20 MXN11,11886 SEK
50 MXN27,79715 SEK
100 MXN55,59430 SEK
250 MXN138,98575 SEK
500 MXN277,97150 SEK
1000 MXN555,94300 SEK
2000 MXN1.111,88600 SEK
5000 MXN2.779,71500 SEK
10000 MXN5.559,43000 SEK