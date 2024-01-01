500 İsveç kronundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile SEK → JMD çevirin

500 sek
7.443,90 jmd

1,000kr SEK = 14,89J$ JMD

03:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,893515,0005
Düşük14,399814,3998
Ortalama14,679914,7294
Değişim0.20%3.19%
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1 SEK → JMD istatistikleri

SEK → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,8935, en düşük 14,3998 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,6799 oldu. SEK → JMD kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

SEK → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,0005, en düşük 14,3998 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,7294 oldu. SEK → JMD kurundaki değişiklik 3.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80783,9541,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79691,6321,4994,32
1 GBP1,2761,16918,72413,789107,1131,7535,05
1 DKK0,1460,1340,11511,58112,2780,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Jamaika Doları
1 SEK14,88780 JMD
5 SEK74,43900 JMD
10 SEK148,87800 JMD
20 SEK297,75600 JMD
50 SEK744,39000 JMD
100 SEK1.488,78000 JMD
250 SEK3.721,95000 JMD
500 SEK7.443,90000 JMD
1000 SEK14.887,80000 JMD
2000 SEK29.775,60000 JMD
5000 SEK74.439,00000 JMD
10000 SEK148.878,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / İsveç Kronu
1 JMD0,06717 SEK
5 JMD0,33585 SEK
10 JMD0,67169 SEK
20 JMD1,34338 SEK
50 JMD3,35845 SEK
100 JMD6,71690 SEK
250 JMD16,79225 SEK
500 JMD33,58450 SEK
1000 JMD67,16900 SEK
2000 JMD134,33800 SEK
5000 JMD335,84500 SEK
10000 JMD671,69000 SEK