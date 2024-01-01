250 İsveç kronundan Gana sedisine

Reel döviz kuru ile SEK → GHS çevirin

250 sek
354,05 ghs

1,000kr SEK = 1,416GH¢ GHS

15:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → GHS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,41601,4160
Düşük1,36581,2351
Ortalama1,38691,3452
Değişim1.59%14.54%
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1 SEK → GHS istatistikleri

SEK → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4160, en düşük 1,3658 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3869 oldu. SEK → GHS kurundaki değişiklik 1.59 değerindeydi.

SEK → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4160, en düşük 1,2351 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3452 oldu. SEK → GHS kurundaki değişiklik 14.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83510,94783,7841,3853,929
1 EUR1,09210,8537,46211,95391,4761,5124,29
1 GBP1,2811,17318,75214,019107,291,7745,031
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2590,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Gana Sedisi
1 SEK1,41618 GHS
5 SEK7,08090 GHS
10 SEK14,16180 GHS
20 SEK28,32360 GHS
50 SEK70,80900 GHS
100 SEK141,61800 GHS
250 SEK354,04500 GHS
500 SEK708,09000 GHS
1000 SEK1.416,18000 GHS
2000 SEK2.832,36000 GHS
5000 SEK7.080,90000 GHS
10000 SEK14.161,80000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / İsveç Kronu
1 GHS0,70613 SEK
5 GHS3,53063 SEK
10 GHS7,06127 SEK
20 GHS14,12254 SEK
50 GHS35,30635 SEK
100 GHS70,61270 SEK
250 GHS176,53175 SEK
500 GHS353,06350 SEK
1000 GHS706,12700 SEK
2000 GHS1.412,25400 SEK
5000 GHS3.530,63500 SEK
10000 GHS7.061,27000 SEK