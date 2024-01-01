20 İsveç kronundan Gana sedisine

Reel döviz kuru ile SEK → GHS çevirin

20 sek
28,63 ghs

1,000kr SEK = 1,432GH¢ GHS

03:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → GHS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,43151,4315
Düşük1,36581,2692
Ortalama1,39511,3644
Değişim2.48%12.79%
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1 SEK → GHS istatistikleri

SEK → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4315, en düşük 1,3658 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3951 oldu. SEK → GHS kurundaki değişiklik 2.48 değerindeydi.

SEK → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4315, en düşük 1,2692 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3644 oldu. SEK → GHS kurundaki değişiklik 12.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80683,9381,3743,96
1 EUR1,09110,8557,46311,79491,6061,4994,322
1 GBP1,2761,16918,72413,787107,0881,7535,053
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2750,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Gana Sedisi
1 SEK1,43153 GHS
5 SEK7,15765 GHS
10 SEK14,31530 GHS
20 SEK28,63060 GHS
50 SEK71,57650 GHS
100 SEK143,15300 GHS
250 SEK357,88250 GHS
500 SEK715,76500 GHS
1000 SEK1.431,53000 GHS
2000 SEK2.863,06000 GHS
5000 SEK7.157,65000 GHS
10000 SEK14.315,30000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / İsveç Kronu
1 GHS0,69855 SEK
5 GHS3,49276 SEK
10 GHS6,98551 SEK
20 GHS13,97102 SEK
50 GHS34,92755 SEK
100 GHS69,85510 SEK
250 GHS174,63775 SEK
500 GHS349,27550 SEK
1000 GHS698,55100 SEK
2000 GHS1.397,10200 SEK
5000 GHS3.492,75500 SEK
10000 GHS6.985,51000 SEK