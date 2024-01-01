10 İsveç kronundan Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile SEK → GGP çevirin

10 sek
0,75 ggp

1,000kr SEK = 0,07456£ GGP

03:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → GGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07530,0754
Düşük0,07170,0717
Ortalama0,07310,0740
Değişim1.98%1.42%
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1 SEK → GGP istatistikleri

SEK → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0753, en düşük 0,0717 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0731 oldu. SEK → GGP kurundaki değişiklik 1.98 değerindeydi.

SEK → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0754, en düşük 0,0717 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0740 oldu. SEK → GGP kurundaki değişiklik 1.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80683,9381,3743,96
1 EUR1,09110,8557,46311,79491,6061,4994,322
1 GBP1,2761,16918,72413,787107,0881,7535,053
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2750,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Guernsey poundu
1 SEK0,07456 GGP
5 SEK0,37278 GGP
10 SEK0,74556 GGP
20 SEK1,49112 GGP
50 SEK3,72780 GGP
100 SEK7,45560 GGP
250 SEK18,63900 GGP
500 SEK37,27800 GGP
1000 SEK74,55600 GGP
2000 SEK149,11200 GGP
5000 SEK372,78000 GGP
10000 SEK745,56000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / İsveç Kronu
1 GGP13,41270 SEK
5 GGP67,06350 SEK
10 GGP134,12700 SEK
20 GGP268,25400 SEK
50 GGP670,63500 SEK
100 GGP1.341,27000 SEK
250 GGP3.353,17500 SEK
500 GGP6.706,35000 SEK
1000 GGP13.412,70000 SEK
2000 GGP26.825,40000 SEK
5000 GGP67.063,50000 SEK
10000 GGP134.127,00000 SEK