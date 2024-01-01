20 İsveç kronundan Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile SEK → BHD çevirin

20 sek
0,713 bhd

1,000kr SEK = 0,03563.د.ب BHD

15:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → BHD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03600,0363
Düşük0,03480,0346
Ortalama0,03550,0355
Değişim-0.88%2.18%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → BHD istatistikleri

SEK → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0360, en düşük 0,0348 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0355 oldu. SEK → BHD kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

SEK → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0363, en düşük 0,0346 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0355 oldu. SEK → BHD kurundaki değişiklik 2.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83710,96383,7841,3863,934
1 EUR1,09210,8537,46311,96691,4511,5134,294
1 GBP1,281,17318,75214,033107,241,7745,035
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2540,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Bahreyn Dinarı
1 SEK0,03563 BHD
5 SEK0,17817 BHD
10 SEK0,35633 BHD
20 SEK0,71266 BHD
50 SEK1,78166 BHD
100 SEK3,56332 BHD
250 SEK8,90830 BHD
500 SEK17,81660 BHD
1000 SEK35,63320 BHD
2000 SEK71,26640 BHD
5000 SEK178,16600 BHD
10000 SEK356,33200 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / İsveç Kronu
1 BHD28,06370 SEK
5 BHD140,31850 SEK
10 BHD280,63700 SEK
20 BHD561,27400 SEK
50 BHD1.403,18500 SEK
100 BHD2.806,37000 SEK
250 BHD7.015,92500 SEK
500 BHD14.031,85000 SEK
1000 BHD28.063,70000 SEK
2000 BHD56.127,40000 SEK
5000 BHD140.318,50000 SEK
10000 BHD280.637,00000 SEK