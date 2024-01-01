20 Seyşeller rupisinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile SCR → ARS çevirin

20 scr
1.351,56 ars

1,000₨ SCR = 67,58$ ARS

12:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → ARS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek69,586269,5862
Düşük61,478361,4783
Ortalama66,076665,3944
Değişim2.71%4.96%
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1 SCR → ARS istatistikleri

SCR → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 69,5862, en düşük 61,4783 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 66,0766 oldu. SCR → ARS kurundaki değişiklik 2.71 değerindeydi.

SCR → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 69,5862, en düşük 61,4783 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 65,3944 oldu. SCR → ARS kurundaki değişiklik 4.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08690,9821,5071,6690,9420,742
1 GBP1,17511,277106,911,771,9611,10524,373
1 USD0,920,783183,7431,3871,5360,86519,091
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,228

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Arjantin Pesosu
1 SCR67,57810 ARS
5 SCR337,89050 ARS
10 SCR675,78100 ARS
20 SCR1.351,56200 ARS
50 SCR3.378,90500 ARS
100 SCR6.757,81000 ARS
250 SCR16.894,52500 ARS
500 SCR33.789,05000 ARS
1000 SCR67.578,10000 ARS
2000 SCR135.156,20000 ARS
5000 SCR337.890,50000 ARS
10000 SCR675.781,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Seyşeller Rupisi
1 ARS0,01480 SCR
5 ARS0,07399 SCR
10 ARS0,14798 SCR
20 ARS0,29595 SCR
50 ARS0,73989 SCR
100 ARS1,47977 SCR
250 ARS3,69943 SCR
500 ARS7,39885 SCR
1000 ARS14,79770 SCR
2000 ARS29,59540 SCR
5000 ARS73,98850 SCR
10000 ARS147,97700 SCR