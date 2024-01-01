5 Solomon Adaları dolarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile SBD → NOK çevirin

5 sbd
6,59 nok

1,000SI$ SBD = 1,319kr NOK

11:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → NOK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,33981,3398
Düşük1,27101,2495
Ortalama1,30761,2923
Değişim3.51%1.01%
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1 SBD → NOK istatistikleri

SBD → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3398, en düşük 1,2710 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3076 oldu. SBD → NOK kurundaki değişiklik 3.51 değerindeydi.

SBD → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3398, en düşük 1,2495 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2923 oldu. SBD → NOK kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,71,5031,6630,94320,557
1 GBP1,17611,274106,6831,7681,9561,10924,179
1 USD0,9230,785183,7481,3881,5350,87118,981
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

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SBD → AUD

SBD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Norveç Kronu
1 SBD1,31875 NOK
5 SBD6,59375 NOK
10 SBD13,18750 NOK
20 SBD26,37500 NOK
50 SBD65,93750 NOK
100 SBD131,87500 NOK
250 SBD329,68750 NOK
500 SBD659,37500 NOK
1000 SBD1.318,75000 NOK
2000 SBD2.637,50000 NOK
5000 SBD6.593,75000 NOK
10000 SBD13.187,50000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Solomon Adaları doları
1 NOK0,75829 SBD
5 NOK3,79147 SBD
10 NOK7,58293 SBD
20 NOK15,16586 SBD
50 NOK37,91465 SBD
100 NOK75,82930 SBD
250 NOK189,57325 SBD
500 NOK379,14650 SBD
1000 NOK758,29300 SBD
2000 NOK1.516,58600 SBD
5000 NOK3.791,46500 SBD
10000 NOK7.582,93000 SBD