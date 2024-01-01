50 Solomon Adaları dolarından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile SBD → FJD çevirin

50 sbd
13,63 fjd

1,000SI$ SBD = 0,2727FJ$ FJD

11:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SBD → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SBD → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27740,2774
Düşük0,27090,2687
Ortalama0,27310,2724
Değişim0.36%-0.27%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SBD → FJD istatistikleri

SBD → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2774, en düşük 0,2709 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2731 oldu. SBD → FJD kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

SBD → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2774, en düşük 0,2687 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2724 oldu. SBD → FJD kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7071,5021,6630,94320,516
1 GBP1,17711,274106,7511,7681,9571,1124,145
1 USD0,9230,785183,7631,3871,5360,87118,945
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Solomon Adaları dolarından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Fiji Doları
1 SBD0,27270 FJD
5 SBD1,36348 FJD
10 SBD2,72696 FJD
20 SBD5,45392 FJD
50 SBD13,63480 FJD
100 SBD27,26960 FJD
250 SBD68,17400 FJD
500 SBD136,34800 FJD
1000 SBD272,69600 FJD
2000 SBD545,39200 FJD
5000 SBD1.363,48000 FJD
10000 SBD2.726,96000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Solomon Adaları doları
1 FJD3,66708 SBD
5 FJD18,33540 SBD
10 FJD36,67080 SBD
20 FJD73,34160 SBD
50 FJD183,35400 SBD
100 FJD366,70800 SBD
250 FJD916,77000 SBD
500 FJD1.833,54000 SBD
1000 FJD3.667,08000 SBD
2000 FJD7.334,16000 SBD
5000 FJD18.335,40000 SBD
10000 FJD36.670,80000 SBD