bin Fiji dolarından Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → SBD çevirin

1,000FJ$ FJD = 3,593SI$ SBD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → SBD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SBD
1 FJD → SBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,66253,7439
Düşük3,57673,5767
Ortalama3,62563,6725
Değişim-1.72%-2.69%
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1 FJD → SBD istatistikleri

FJD → SBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,6625, en düşük 3,5767 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,6256 oldu. FJD → SBD kurundaki değişiklik -1.72 değerindeydi.

FJD → SBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,7439, en düşük 3,5767 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,6725 oldu. FJD → SBD kurundaki değişiklik -2.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - SBD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Solomon Adaları doları
1 FJD3,59312 SBD
5 FJD17,96560 SBD
10 FJD35,93120 SBD
20 FJD71,86240 SBD
50 FJD179,65600 SBD
100 FJD359,31200 SBD
250 FJD898,28000 SBD
500 FJD1.796,56000 SBD
1000 FJD3.593,12000 SBD
2000 FJD7.186,24000 SBD
5000 FJD17.965,60000 SBD
10000 FJD35.931,20000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Fiji Doları
1 SBD0,27831 FJD
5 SBD1,39154 FJD
10 SBD2,78309 FJD
20 SBD5,56618 FJD
50 SBD13,91545 FJD
100 SBD27,83090 FJD
250 SBD69,57725 FJD
500 SBD139,15450 FJD
1000 SBD278,30900 FJD
2000 SBD556,61800 FJD
5000 SBD1.391,54500 FJD
10000 SBD2.783,09000 FJD