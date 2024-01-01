10 Arabistan riyalinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → TTD çevirin

10 sar
17,99 ttd

1,000SR SAR = 1,799TT$ TTD

10:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → TTD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,80791,8104
Düşük1,79351,7859
Ortalama1,80311,8044
Değişim0.30%-0.12%
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1 SAR → TTD istatistikleri

SAR → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8079, en düşük 1,7935 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8031 oldu. SAR → TTD kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

SAR → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8104, en düşük 1,7859 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8044 oldu. SAR → TTD kurundaki değişiklik -0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3880,92457,9511,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,352200,98710,66641,7621,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Trinidad ve Tobago Doları
1 SAR1,79893 TTD
5 SAR8,99465 TTD
10 SAR17,98930 TTD
20 SAR35,97860 TTD
50 SAR89,94650 TTD
100 SAR179,89300 TTD
250 SAR449,73250 TTD
500 SAR899,46500 TTD
1000 SAR1.798,93000 TTD
2000 SAR3.597,86000 TTD
5000 SAR8.994,65000 TTD
10000 SAR17.989,30000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Arabistan Riyali
1 TTD0,55589 SAR
5 TTD2,77943 SAR
10 TTD5,55885 SAR
20 TTD11,11770 SAR
50 TTD27,79425 SAR
100 TTD55,58850 SAR
250 TTD138,97125 SAR
500 TTD277,94250 SAR
1000 TTD555,88500 SAR
2000 TTD1.111,77000 SAR
5000 TTD2.779,42500 SAR
10000 TTD5.558,85000 SAR