20 Arabistan riyalinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile SAR → PEN çevirin

20 sar
19,95 pen

1,000SR SAR = 0,9975S/. PEN

09:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → PEN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,01291,0262
Düşük0,99060,9846
Ortalama1,00091,0023
Değişim-1.52%0.46%
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1 SAR → PEN istatistikleri

SAR → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0129, en düşük 0,9906 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0009 oldu. SAR → PEN kurundaki değişiklik -1.52 değerindeydi.

SAR → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0262, en düşük 0,9846 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0023 oldu. SAR → PEN kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,754278,91,3880,92457,9971,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,348200,95810,66641,7891,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Peru Nuevo Solü
1 SAR0,99750 PEN
5 SAR4,98748 PEN
10 SAR9,97496 PEN
20 SAR19,94992 PEN
50 SAR49,87480 PEN
100 SAR99,74960 PEN
250 SAR249,37400 PEN
500 SAR498,74800 PEN
1000 SAR997,49600 PEN
2000 SAR1.994,99200 PEN
5000 SAR4.987,48000 PEN
10000 SAR9.974,96000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Arabistan Riyali
1 PEN1,00251 SAR
5 PEN5,01255 SAR
10 PEN10,02510 SAR
20 PEN20,05020 SAR
50 PEN50,12550 SAR
100 PEN100,25100 SAR
250 PEN250,62750 SAR
500 PEN501,25500 SAR
1000 PEN1.002,51000 SAR
2000 PEN2.005,02000 SAR
5000 PEN5.012,55000 SAR
10000 PEN10.025,10000 SAR