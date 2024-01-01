20 Arabistan riyalinden Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile SAR → MNT çevirin

20 sar
18.000,30 mnt

1,000SR SAR = 900,0₮ MNT

09:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MNT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek904,2540904,2540
Düşük900,0150899,2410
Ortalama901,2677900,8391
Değişim-0.04%-0.01%
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1 SAR → MNT istatistikleri

SAR → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 904,2540, en düşük 900,0150 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 901,2677 oldu. SAR → MNT kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

SAR → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 904,2540, en düşük 899,2410 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 900,8391 oldu. SAR → MNT kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,757278,91,3880,92458,0491,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,35200,95810,66641,8271,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Moğol Tugriki
1 SAR900,01500 MNT
5 SAR4.500,07500 MNT
10 SAR9.000,15000 MNT
20 SAR18.000,30000 MNT
50 SAR45.000,75000 MNT
100 SAR90.001,50000 MNT
250 SAR225.003,75000 MNT
500 SAR450.007,50000 MNT
1000 SAR900.015,00000 MNT
2000 SAR1.800.030,00000 MNT
5000 SAR4.500.075,00000 MNT
10000 SAR9.000.150,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Arabistan Riyali
1 MNT0,00111 SAR
5 MNT0,00556 SAR
10 MNT0,01111 SAR
20 MNT0,02222 SAR
50 MNT0,05555 SAR
100 MNT0,11111 SAR
250 MNT0,27777 SAR
500 MNT0,55555 SAR
1000 MNT1,11109 SAR
2000 MNT2,22218 SAR
5000 MNT5,55545 SAR
10000 MNT11,11090 SAR