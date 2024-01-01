bin Arabistan riyalinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile SAR → KMF çevirin

1.000 sar
121.244 kmf

1,000SR SAR = 121,2CF KMF

08:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → KMF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek121,5290122,7910
Düşük119,8870119,8870
Ortalama120,7890121,3257
Değişim-0.23%-0.52%
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1 SAR → KMF istatistikleri

SAR → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 121,5290, en düşük 119,8870 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 120,7890 oldu. SAR → KMF kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.

SAR → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 122,7910, en düşük 119,8870 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 121,3257 oldu. SAR → KMF kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,745278,91,3880,92558,0771,5350,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,35200,98710,66741,8531,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Komor Frangı
1 SAR121,24400 KMF
5 SAR606,22000 KMF
10 SAR1.212,44000 KMF
20 SAR2.424,88000 KMF
50 SAR6.062,20000 KMF
100 SAR12.124,40000 KMF
250 SAR30.311,00000 KMF
500 SAR60.622,00000 KMF
1000 SAR121.244,00000 KMF
2000 SAR242.488,00000 KMF
5000 SAR606.220,00000 KMF
10000 SAR1.212.440,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Arabistan Riyali
1 KMF0,00825 SAR
5 KMF0,04124 SAR
10 KMF0,08248 SAR
20 KMF0,16496 SAR
50 KMF0,41239 SAR
100 KMF0,82478 SAR
250 KMF2,06196 SAR
500 KMF4,12391 SAR
1000 KMF8,24783 SAR
2000 KMF16,49566 SAR
5000 KMF41,23915 SAR
10000 KMF82,47830 SAR