5 Arabistan riyalinden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile SAR → IMP çevirin

5 sar
1,05 imp

1,000SR SAR = 0,2093£ IMP

08:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → IMP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20930,2134
Düşük0,20490,2049
Ortalama0,20700,2092
Değişim0.08%-1.52%
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1 SAR → IMP istatistikleri

SAR → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2093, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2070 oldu. SAR → IMP kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

SAR → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2134, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2092 oldu. SAR → IMP kurundaki değişiklik -1.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,745278,91,3880,92558,0621,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,346200,97310,66641,8391,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Man Adası poundu
1 SAR0,20928 IMP
5 SAR1,04641 IMP
10 SAR2,09281 IMP
20 SAR4,18562 IMP
50 SAR10,46405 IMP
100 SAR20,92810 IMP
250 SAR52,32025 IMP
500 SAR104,64050 IMP
1000 SAR209,28100 IMP
2000 SAR418,56200 IMP
5000 SAR1.046,40500 IMP
10000 SAR2.092,81000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Arabistan Riyali
1 IMP4,77827 SAR
5 IMP23,89135 SAR
10 IMP47,78270 SAR
20 IMP95,56540 SAR
50 IMP238,91350 SAR
100 IMP477,82700 SAR
250 IMP1.194,56750 SAR
500 IMP2.389,13500 SAR
1000 IMP4.778,27000 SAR
2000 IMP9.556,54000 SAR
5000 IMP23.891,35000 SAR
10000 IMP47.782,70000 SAR