500 Arabistan riyalinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile SAR → GGP çevirin

500 sar
104,72 ggp

1,000SR SAR = 0,2094£ GGP

08:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → GGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20950,2134
Düşük0,20490,2049
Ortalama0,20700,2092
Değişim0.17%-1.43%
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1 SAR → GGP istatistikleri

SAR → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2095, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2070 oldu. SAR → GGP kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

SAR → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2134, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2092 oldu. SAR → GGP kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,749278,91,3870,92558,0441,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,364201,02310,66741,8361,1060,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Guernsey poundu
1 SAR0,20944 GGP
5 SAR1,04722 GGP
10 SAR2,09443 GGP
20 SAR4,18886 GGP
50 SAR10,47215 GGP
100 SAR20,94430 GGP
250 SAR52,36075 GGP
500 SAR104,72150 GGP
1000 SAR209,44300 GGP
2000 SAR418,88600 GGP
5000 SAR1.047,21500 GGP
10000 SAR2.094,43000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Arabistan Riyali
1 GGP4,77457 SAR
5 GGP23,87285 SAR
10 GGP47,74570 SAR
20 GGP95,49140 SAR
50 GGP238,72850 SAR
100 GGP477,45700 SAR
250 GGP1.193,64250 SAR
500 GGP2.387,28500 SAR
1000 GGP4.774,57000 SAR
2000 GGP9.549,14000 SAR
5000 GGP23.872,85000 SAR
10000 GGP47.745,70000 SAR