Arabistan riyalinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile SAR → CNY çevirin

1.000 sar
1.918,11 cny

1.00000 SAR = 1.91811 CNY

19:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.07789.38841.450771.651210.9472818.3673
1 GBP1.1698411.25995104.5731.697221.93171.1081621.4873
1 USD0.92850.793682182.99761.347051.533150.8795517.0541
1 INR0.01118710.009562710.012048510.016230.01847230.01059730.205477

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Çin Yuanı RMB
1 SAR1.91811 CNY
5 SAR9.59055 CNY
10 SAR19.18110 CNY
20 SAR38.36220 CNY
50 SAR95.90550 CNY
100 SAR191.81100 CNY
250 SAR479.52750 CNY
500 SAR959.05500 CNY
1000 SAR1918.11000 CNY
2000 SAR3836.22000 CNY
5000 SAR9590.55000 CNY
10000 SAR19181.10000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Arabistan Riyali
1 CNY0.52134 SAR
5 CNY2.60672 SAR
10 CNY5.21345 SAR
20 CNY10.42690 SAR
50 CNY26.06725 SAR
100 CNY52.13450 SAR
250 CNY130.33625 SAR
500 CNY260.67250 SAR
1000 CNY521.34500 SAR
2000 CNY1042.69000 SAR
5000 CNY2606.72500 SAR
10000 CNY5213.45000 SAR