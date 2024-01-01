5 Arabistan riyalinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile SAR → CNY çevirin

5 sar
9,61 cny

1,000SR SAR = 1,923¥ CNY

07:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → CNY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,93991,9399
Düşük1,92271,9221
Ortalama1,93521,9327
Değişim-0.79%-0.41%
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1 SAR → CNY istatistikleri

SAR → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9399, en düşük 1,9227 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9352 oldu. SAR → CNY kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

SAR → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9399, en düşük 1,9221 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9327 oldu. SAR → CNY kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3870,92658,1511,5350,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2090,0060,003
1 CAD0,72160,383201,08910,66841,9281,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Çin Yuanı RMB
1 SAR1,92273 CNY
5 SAR9,61365 CNY
10 SAR19,22730 CNY
20 SAR38,45460 CNY
50 SAR96,13650 CNY
100 SAR192,27300 CNY
250 SAR480,68250 CNY
500 SAR961,36500 CNY
1000 SAR1.922,73000 CNY
2000 SAR3.845,46000 CNY
5000 SAR9.613,65000 CNY
10000 SAR19.227,30000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Arabistan Riyali
1 CNY0,52009 SAR
5 CNY2,60047 SAR
10 CNY5,20094 SAR
20 CNY10,40188 SAR
50 CNY26,00470 SAR
100 CNY52,00940 SAR
250 CNY130,02350 SAR
500 CNY260,04700 SAR
1000 CNY520,09400 SAR
2000 CNY1.040,18800 SAR
5000 CNY2.600,47000 SAR
10000 CNY5.200,94000 SAR