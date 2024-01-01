2.000 Ruanda frangından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile RWF → MXN çevirin

2.000 rwf
28,75 mxn

1,000R₣ RWF = 0,01438Mex$ MXN

06:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → MXN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01440,0144
Düşük0,01340,0128
Ortalama0,01380,0136
Değişim3.65%9.58%
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1 RWF → MXN istatistikleri

RWF → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0144, en düşük 0,0134 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0138 oldu. RWF → MXN kurundaki değişiklik 3.65 değerindeydi.

RWF → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0144, en düşük 0,0128 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0136 oldu. RWF → MXN kurundaki değişiklik 9.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3331,53418,23483,739
1 EUR1,08111,4970,8481,4411,65719,70290,48
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,1660,437
1 GBP1,2741,1791,76511,6981,95323,226106,662

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Meksika Pesosu
1 RWF0,01438 MXN
5 RWF0,07188 MXN
10 RWF0,14375 MXN
20 RWF0,28750 MXN
50 RWF0,71876 MXN
100 RWF1,43752 MXN
250 RWF3,59380 MXN
500 RWF7,18760 MXN
1000 RWF14,37520 MXN
2000 RWF28,75040 MXN
5000 RWF71,87600 MXN
10000 RWF143,75200 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Ruanda Frangı
1 MXN69,56440 RWF
5 MXN347,82200 RWF
10 MXN695,64400 RWF
20 MXN1.391,28800 RWF
50 MXN3.478,22000 RWF
100 MXN6.956,44000 RWF
250 MXN17.391,10000 RWF
500 MXN34.782,20000 RWF
1000 MXN69.564,40000 RWF
2000 MXN139.128,80000 RWF
5000 MXN347.822,00000 RWF
10000 MXN695.644,00000 RWF