1 Ruanda frangından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile RWF → MAD çevirin

1 rwf
0,01 mad

1,000R₣ RWF = 0,007540د.م. MAD

06:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → MAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00760,0078
Düşük0,00750,0075
Ortalama0,00750,0076
Değişim-0.44%-2.87%
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1 RWF → MAD istatistikleri

RWF → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0076, en düşük 0,0075 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0075 oldu. RWF → MAD kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

RWF → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0078, en düşük 0,0075 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0076 oldu. RWF → MAD kurundaki değişiklik -2.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3331,53418,23383,737
1 EUR1,08111,4970,8481,4411,65819,70190,478
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,15760,427
1 GBP1,2741,1791,76511,6981,95423,22106,643

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Fas Dirhemi
1 RWF0,00754 MAD
5 RWF0,03770 MAD
10 RWF0,07540 MAD
20 RWF0,15080 MAD
50 RWF0,37699 MAD
100 RWF0,75399 MAD
250 RWF1,88496 MAD
500 RWF3,76992 MAD
1000 RWF7,53985 MAD
2000 RWF15,07970 MAD
5000 RWF37,69925 MAD
10000 RWF75,39850 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Ruanda Frangı
1 MAD132,62900 RWF
5 MAD663,14500 RWF
10 MAD1.326,29000 RWF
20 MAD2.652,58000 RWF
50 MAD6.631,45000 RWF
100 MAD13.262,90000 RWF
250 MAD33.157,25000 RWF
500 MAD66.314,50000 RWF
1000 MAD132.629,00000 RWF
2000 MAD265.258,00000 RWF
5000 MAD663.145,00000 RWF
10000 MAD1.326.290,00000 RWF