10 bin Fas dirheminden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile MAD → RWF çevirin

10.000 mad
1.325.930 rwf

1,000د.م. MAD = 132,6R₣ RWF

14:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek133,8920133,8920
Düşük131,5910128,5320
Ortalama133,1947131,5007
Değişim0.75%2.92%
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1 MAD → RWF istatistikleri

MAD → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 133,8920, en düşük 131,5910 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 133,1947 oldu. MAD → RWF kurundaki değişiklik 0.75 değerindeydi.

MAD → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 133,8920, en düşük 128,5320 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 131,5007 oldu. MAD → RWF kurundaki değişiklik 2.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,3310,7810,9261,3831,5291,33618,166
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281777,71811,1861,7711,9581,71123,262
1 EUR1,08655,9480,84311,4931,6521,44319,62

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Ruanda Frangı
1 MAD132,59300 RWF
5 MAD662,96500 RWF
10 MAD1.325,93000 RWF
20 MAD2.651,86000 RWF
50 MAD6.629,65000 RWF
100 MAD13.259,30000 RWF
250 MAD33.148,25000 RWF
500 MAD66.296,50000 RWF
1000 MAD132.593,00000 RWF
2000 MAD265.186,00000 RWF
5000 MAD662.965,00000 RWF
10000 MAD1.325.930,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Fas Dirhemi
1 RWF0,00754 MAD
5 RWF0,03771 MAD
10 RWF0,07542 MAD
20 RWF0,15084 MAD
50 RWF0,37709 MAD
100 RWF0,75419 MAD
250 RWF1,88546 MAD
500 RWF3,77093 MAD
1000 RWF7,54185 MAD
2000 RWF15,08370 MAD
5000 RWF37,70925 MAD
10000 RWF75,41850 MAD