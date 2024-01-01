10 Ruanda frangından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → FJD çevirin

10 rwf
0,02 fjd

1,000R₣ RWF = 0,001726FJ$ FJD

05:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → FJD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00170,0018
Düşük0,00170,0017
Ortalama0,00170,0017
Değişim0.98%-1.45%
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1 RWF → FJD istatistikleri

RWF → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0017 oldu. RWF → FJD kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

RWF → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0017 oldu. RWF → FJD kurundaki değişiklik -1.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53618,25383,737
1 EUR1,0811,4970,8481,4421,65919,7190,419
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10813,16660,401
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95523,231106,576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → GBP

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Fiji Doları
1 RWF0,00173 FJD
5 RWF0,00863 FJD
10 RWF0,01726 FJD
20 RWF0,03451 FJD
50 RWF0,08628 FJD
100 RWF0,17256 FJD
250 RWF0,43140 FJD
500 RWF0,86281 FJD
1000 RWF1,72561 FJD
2000 RWF3,45122 FJD
5000 RWF8,62805 FJD
10000 RWF17,25610 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Ruanda Frangı
1 FJD579,50600 RWF
5 FJD2.897,53000 RWF
10 FJD5.795,06000 RWF
20 FJD11.590,12000 RWF
50 FJD28.975,30000 RWF
100 FJD57.950,60000 RWF
250 FJD144.876,50000 RWF
500 FJD289.753,00000 RWF
1000 FJD579.506,00000 RWF
2000 FJD1.159.012,00000 RWF
5000 FJD2.897.530,00000 RWF
10000 FJD5.795.060,00000 RWF