20 Fiji dolarından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile FJD → RWF çevirin

1,000FJ$ FJD = 600,4R₣ RWF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → RWF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RWF
1 FJD → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek609,2570614,1740
Düşük595,9380592,6710
Ortalama601,2552602,5390
Değişim-1.10%1.30%
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1 FJD → RWF istatistikleri

FJD → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 609,2570, en düşük 595,9380 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 601,2552 oldu. FJD → RWF kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

FJD → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 614,1740, en düşük 592,6710 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 602,5390 oldu. FJD → RWF kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - RWF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Ruanda Frangı
1 FJD600,40200 RWF
5 FJD3.002,01000 RWF
10 FJD6.004,02000 RWF
20 FJD12.008,04000 RWF
50 FJD30.020,10000 RWF
100 FJD60.040,20000 RWF
250 FJD150.100,50000 RWF
500 FJD300.201,00000 RWF
1000 FJD600.402,00000 RWF
2000 FJD1.200.804,00000 RWF
5000 FJD3.002.010,00000 RWF
10000 FJD6.004.020,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Fiji Doları
1 RWF0,00167 FJD
5 RWF0,00833 FJD
10 RWF0,01666 FJD
20 RWF0,03331 FJD
50 RWF0,08328 FJD
100 RWF0,16656 FJD
250 RWF0,41639 FJD
500 RWF0,83278 FJD
1000 RWF1,66555 FJD
2000 RWF3,33110 FJD
5000 RWF8,32775 FJD
10000 RWF16,65550 FJD