bin Ruanda frangından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile RWF → AMD çevirin

1.000 rwf
294,38 amd

1,000R₣ RWF = 0,2944֏ AMD

05:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → AMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29630,3007
Düşük0,29390,2939
Ortalama0,29510,2969
Değişim-0.40%-1.80%
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1 RWF → AMD istatistikleri

RWF → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2963, en düşük 0,2939 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2951 oldu. RWF → AMD kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

RWF → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3007, en düşük 0,2939 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2969 oldu. RWF → AMD kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53518,2583,732
1 EUR1,0811,4970,8481,4421,65719,70790,418
1 CAD0,7220,66810,5670,9631,10713,16860,415
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95323,227106,57

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Ermeni Dramı
1 RWF0,29438 AMD
5 RWF1,47190 AMD
10 RWF2,94379 AMD
20 RWF5,88758 AMD
50 RWF14,71895 AMD
100 RWF29,43790 AMD
250 RWF73,59475 AMD
500 RWF147,18950 AMD
1000 RWF294,37900 AMD
2000 RWF588,75800 AMD
5000 RWF1.471,89500 AMD
10000 RWF2.943,79000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Ruanda Frangı
1 AMD3,39698 RWF
5 AMD16,98490 RWF
10 AMD33,96980 RWF
20 AMD67,93960 RWF
50 AMD169,84900 RWF
100 AMD339,69800 RWF
250 AMD849,24500 RWF
500 AMD1.698,49000 RWF
1000 AMD3.396,98000 RWF
2000 AMD6.793,96000 RWF
5000 AMD16.984,90000 RWF
10000 AMD33.969,80000 RWF