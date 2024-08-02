Rus rublesinden Hong Kong dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Rus rublesinden Hong Kong dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Rus rublesinden (RUB) Hong Kong dolarına (HKD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RUB - HKD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Rus rublesi → Hong Kong doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Rus rublesi Hong Kong dolarına döviz kuru şu anda 0,091, dünden bu yana %0.444 değerinde değişti. Rus rublesi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.576 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rus rublesi Hong Kong dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,092 (26-07-2024) ile en düşük değeri 0,090 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.646 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Rus rublesinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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