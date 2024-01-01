Rus rublesinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile RUB → GHS çevirin

1.000 rub
131,55 ghs

1.00000 RUB = 0.13155 GHS

19:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854981.0770589.40151.451271.651540.9472418.362
1 GBP1.1696211.25975104.5671.697451.931691.1079121.4767
1 USD0.92850.793808183.00591.347451.533390.879517.0484
1 INR0.01118550.009563280.012047310.01623320.01847330.01059560.205388

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Gana Sedisi
1 RUB0.13155 GHS
5 RUB0.65775 GHS
10 RUB1.31550 GHS
20 RUB2.63100 GHS
50 RUB6.57750 GHS
100 RUB13.15500 GHS
250 RUB32.88750 GHS
500 RUB65.77500 GHS
1000 RUB131.55000 GHS
2000 RUB263.10000 GHS
5000 RUB657.75000 GHS
10000 RUB1315.50000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Rus Rublesi
1 GHS7.60168 RUB
5 GHS38.00840 RUB
10 GHS76.01680 RUB
20 GHS152.03360 RUB
50 GHS380.08400 RUB
100 GHS760.16800 RUB
250 GHS1900.42000 RUB
500 GHS3800.84000 RUB
1000 GHS7601.68000 RUB
2000 GHS15203.36000 RUB
5000 GHS38008.40000 RUB
10000 GHS76016.80000 RUB