Rus rublesinden Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile RUB → ANG çevirin

1.000 rub
19,36 ang

1.00000 RUB = 0.01936 ANG

18:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.076889.38411.451471.651910.9472618.358
1 GBP1.1695411.25935104.5371.697541.931961.1078621.4703
1 USD0.92870.79406183.0091.347951.53410.8797517.0487
1 INR0.01118770.009565960.012046910.01623860.01848110.01059820.205384

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Hollanda Antilleri Parası
1 RUB0.01936 ANG
5 RUB0.09682 ANG
10 RUB0.19365 ANG
20 RUB0.38729 ANG
50 RUB0.96823 ANG
100 RUB1.93647 ANG
250 RUB4.84117 ANG
500 RUB9.68235 ANG
1000 RUB19.36470 ANG
2000 RUB38.72940 ANG
5000 RUB96.82350 ANG
10000 RUB193.64700 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Rus Rublesi
1 ANG51.64040 RUB
5 ANG258.20200 RUB
10 ANG516.40400 RUB
20 ANG1032.80800 RUB
50 ANG2582.02000 RUB
100 ANG5164.04000 RUB
250 ANG12910.10000 RUB
500 ANG25820.20000 RUB
1000 ANG51640.40000 RUB
2000 ANG103280.80000 RUB
5000 ANG258202.00000 RUB
10000 ANG516404.00000 RUB