20 Sırp dinarından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile RSD → SHP çevirin

20 rsd
0,15 shp

1,000РСД RSD = 0,007250£ SHP

01:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → SHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00730,0073
Düşük0,00720,0072
Ortalama0,00720,0072
Değişim0.28%-1.04%
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1 RSD → SHP istatistikleri

RSD → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0073, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0072 oldu. RSD → SHP kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

RSD → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0073, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0072 oldu. RSD → SHP kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9030,78618,2851,3871,33783,753
1 EUR1,079120,3950,84819,7291,4971,44390,365
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,431
1 GBP1,2721,17924,04123,2551,7641,701106,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Saint Helena Poundu
1 RSD0,00725 SHP
5 RSD0,03625 SHP
10 RSD0,07250 SHP
20 RSD0,14501 SHP
50 RSD0,36252 SHP
100 RSD0,72504 SHP
250 RSD1,81260 SHP
500 RSD3,62519 SHP
1000 RSD7,25038 SHP
2000 RSD14,50076 SHP
5000 RSD36,25190 SHP
10000 RSD72,50380 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Sırp Dinarı
1 SHP137,92400 RSD
5 SHP689,62000 RSD
10 SHP1.379,24000 RSD
20 SHP2.758,48000 RSD
50 SHP6.896,20000 RSD
100 SHP13.792,40000 RSD
250 SHP34.481,00000 RSD
500 SHP68.962,00000 RSD
1000 SHP137.924,00000 RSD
2000 SHP275.848,00000 RSD
5000 SHP689.620,00000 RSD
10000 SHP1.379.240,00000 RSD