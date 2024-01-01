1 Sırp dinarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile RSD → BTN çevirin

1 rsd
0,77 btn

1,000РСД RSD = 0,7716Nu. BTN

00:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → BTN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,78070,7807
Düşük0,76950,7625
Ortalama0,77530,7706
Değişim0.19%0.59%
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1 RSD → BTN istatistikleri

RSD → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7807, en düşük 0,7695 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7753 oldu. RSD → BTN kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

RSD → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7807, en düşük 0,7625 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7706 oldu. RSD → BTN kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9360,78618,2961,3891,33783,726
1 EUR1,079120,4220,84819,7321,4981,44290,298
1 MXN0,0530,04910,0420,9660,0730,0714,422
1 GBP1,2721,1824,093123,2791,7671,701106,529

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 RSD0,77160 BTN
5 RSD3,85802 BTN
10 RSD7,71604 BTN
20 RSD15,43208 BTN
50 RSD38,58020 BTN
100 RSD77,16040 BTN
250 RSD192,90100 BTN
500 RSD385,80200 BTN
1000 RSD771,60400 BTN
2000 RSD1.543,20800 BTN
5000 RSD3.858,02000 BTN
10000 RSD7.716,04000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Sırp Dinarı
1 BTN1,29600 RSD
5 BTN6,48000 RSD
10 BTN12,96000 RSD
20 BTN25,92000 RSD
50 BTN64,80000 RSD
100 BTN129,60000 RSD
250 BTN324,00000 RSD
500 BTN648,00000 RSD
1000 BTN1.296,00000 RSD
2000 BTN2.592,00000 RSD
5000 BTN6.480,00000 RSD
10000 BTN12.960,00000 RSD