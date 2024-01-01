10 Sırp dinarından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile RSD → AMD çevirin

10 rsd
35,75 amd

1,000РСД RSD = 3,575֏ AMD

00:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → AMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,62403,6240
Düşük3,57173,5390
Ortalama3,59623,5807
Değişim0.09%0.18%
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1 RSD → AMD istatistikleri

RSD → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,6240, en düşük 3,5717 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,5962 oldu. RSD → AMD kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.

RSD → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6240, en düşük 3,5390 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,5807 oldu. RSD → AMD kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9340,78618,2961,3891,33783,748
1 EUR1,078120,4160,84819,7281,4971,44290,301
1 MXN0,0530,04910,0420,9660,0730,0714,423
1 GBP1,2721,1824,087123,2761,7671,701106,54

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Çevrim kurları Sırp Dinarı / Ermeni Dramı
1 RSD3,57513 AMD
5 RSD17,87565 AMD
10 RSD35,75130 AMD
20 RSD71,50260 AMD
50 RSD178,75650 AMD
100 RSD357,51300 AMD
250 RSD893,78250 AMD
500 RSD1.787,56500 AMD
1000 RSD3.575,13000 AMD
2000 RSD7.150,26000 AMD
5000 RSD17.875,65000 AMD
10000 RSD35.751,30000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Sırp Dinarı
1 AMD0,27971 RSD
5 AMD1,39855 RSD
10 AMD2,79710 RSD
20 AMD5,59420 RSD
50 AMD13,98550 RSD
100 AMD27,97100 RSD
250 AMD69,92750 RSD
500 AMD139,85500 RSD
1000 AMD279,71000 RSD
2000 AMD559,42000 RSD
5000 AMD1.398,55000 RSD
10000 AMD2.797,10000 RSD