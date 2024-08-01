5.000 Romanya leyinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile RON → ZAR çevirin

5.000 ron
19.824,55 zar

1,000L RON = 3,965R ZAR

00:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → ZAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RON → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,01854,1502
Düşük3,93163,8608
Ortalama3,97723,9855
Değişim-0.75%-1.02%
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1 RON → ZAR istatistikleri

RON → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,0185, en düşük 3,9316 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,9772 oldu. RON → ZAR kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

RON → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,1502, en düşük 3,8608 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,9855 oldu. RON → ZAR kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9271,3891,5410,7861,3370,87383,758
1 EUR1,07811,4971,6610,8481,4420,94290,32
1 CAD0,720,66811,110,5660,9630,62960,316
1 AUD0,6490,6020,90110,510,8680,56754,363

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Güney Afrika Randı
1 RON3,96491 ZAR
5 RON19,82455 ZAR
10 RON39,64910 ZAR
20 RON79,29820 ZAR
50 RON198,24550 ZAR
100 RON396,49100 ZAR
250 RON991,22750 ZAR
500 RON1.982,45500 ZAR
1000 RON3.964,91000 ZAR
2000 RON7.929,82000 ZAR
5000 RON19.824,55000 ZAR
10000 RON39.649,10000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Rumen Leyi
1 ZAR0,25221 RON
5 ZAR1,26107 RON
10 ZAR2,52213 RON
20 ZAR5,04426 RON
50 ZAR12,61065 RON
100 ZAR25,22130 RON
250 ZAR63,05325 RON
500 ZAR126,10650 RON
1000 ZAR252,21300 RON
2000 ZAR504,42600 RON
5000 ZAR1.261,06500 RON
10000 ZAR2.522,13000 RON