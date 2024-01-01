20 Güney Afrika randından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile ZAR → RON çevirin

20 zar
4,99 ron

1,000R ZAR = 0,2494L RON

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,25430,2590
Düşük0,24890,2410
Ortalama0,25140,2510
Değişim-1.03%0.04%
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1 ZAR → RON istatistikleri

ZAR → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2543, en düşük 0,2489 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2514 oldu. ZAR → RON kurundaki değişiklik -1.03 değerindeydi.

ZAR → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2590, en düşük 0,2410 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2510 oldu. ZAR → RON kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Rumen Leyi
1 ZAR0,24943 RON
5 ZAR1,24714 RON
10 ZAR2,49427 RON
20 ZAR4,98854 RON
50 ZAR12,47135 RON
100 ZAR24,94270 RON
250 ZAR62,35675 RON
500 ZAR124,71350 RON
1000 ZAR249,42700 RON
2000 ZAR498,85400 RON
5000 ZAR1.247,13500 RON
10000 ZAR2.494,27000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Güney Afrika Randı
1 RON4,00920 ZAR
5 RON20,04600 ZAR
10 RON40,09200 ZAR
20 RON80,18400 ZAR
50 RON200,46000 ZAR
100 RON400,92000 ZAR
250 RON1.002,30000 ZAR
500 RON2.004,60000 ZAR
1000 RON4.009,20000 ZAR
2000 RON8.018,40000 ZAR
5000 RON20.046,00000 ZAR
10000 RON40.092,00000 ZAR