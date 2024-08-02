Romanya leyinden Güney Afrika randına Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Güney Afrika randına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Güney Afrika randına (ZAR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - ZAR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Rumen leyi → Güney Afrika randı döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Güney Afrika randına döviz kuru şu anda 3,966, dünden bu yana %0.091 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.081 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Güney Afrika randına döviz kuru en yüksek değeri 4,020 (29-07-2024) ile en düşük değeri 3,938 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.446 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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