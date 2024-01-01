10 Romanya leyinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile RON → TTD çevirin

1,000L RON = 1,438TT$ TTD

00:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TTD
1 RON → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,48251,5248
Düşük1,42981,4298
Ortalama1,46251,4904
Değişim-2.83%-5.07%
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1 RON → TTD istatistikleri

RON → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4825, en düşük 1,4298 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4625 oldu. RON → TTD kurundaki değişiklik -2.83 değerindeydi.

RON → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5248, en düşük 1,4298 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4904 oldu. RON → TTD kurundaki değişiklik -5.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,401
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93589,397
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,185
1 AUD0,650,6140,91210,5130,870,57454,865

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Trinidad ve Tobago Doları
1 RON1,43812 TTD
5 RON7,19060 TTD
10 RON14,38120 TTD
20 RON28,76240 TTD
50 RON71,90600 TTD
100 RON143,81200 TTD
250 RON359,53000 TTD
500 RON719,06000 TTD
1000 RON1.438,12000 TTD
2000 RON2.876,24000 TTD
5000 RON7.190,60000 TTD
10000 RON14.381,20000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Rumen Leyi
1 TTD0,69535 RON
5 TTD3,47677 RON
10 TTD6,95353 RON
20 TTD13,90706 RON
50 TTD34,76765 RON
100 TTD69,53530 RON
250 TTD173,83825 RON
500 TTD347,67650 RON
1000 TTD695,35300 RON
2000 TTD1.390,70600 RON
5000 TTD3.476,76500 RON
10000 TTD6.953,53000 RON