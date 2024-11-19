Romanya leyinden Trinidad ve Tobago dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Trinidad ve Tobago dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Trinidad ve Tobago dolarına (TTD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - TTD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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RON → TTD çevrim grafiği
1 RON = 1,43812 TTD
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Rumen leyi → Trinidad ve Tobago doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Trinidad ve Tobago dolarına döviz kuru şu anda 1,438, dünden bu yana %0.268 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.023 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Trinidad ve Tobago dolarına döviz kuru en yüksek değeri 1,453 (12-11-2024) ile en düşük değeri 1,430 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.514 artış ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
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Romanya leyinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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