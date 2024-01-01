5 Romanya leyinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile RON → TJS çevirin

1,000L RON = 2,271SM TJS

00:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → TJS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TJS
1 RON → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,34882,3991
Düşük2,25912,2591
Ortalama2,30432,3452
Değişim-2.55%-4.38%
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1 RON → TJS istatistikleri

RON → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3488, en düşük 2,2591 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3043 oldu. RON → TJS kurundaki değişiklik -2.55 değerindeydi.

RON → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,3991, en düşük 2,2591 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,3452 oldu. RON → TJS kurundaki değişiklik -4.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - TJS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,399
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,4
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,184
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,889

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Tacikistan Somonu
1 RON2,27083 TJS
5 RON11,35415 TJS
10 RON22,70830 TJS
20 RON45,41660 TJS
50 RON113,54150 TJS
100 RON227,08300 TJS
250 RON567,70750 TJS
500 RON1.135,41500 TJS
1000 RON2.270,83000 TJS
2000 RON4.541,66000 TJS
5000 RON11.354,15000 TJS
10000 RON22.708,30000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Rumen Leyi
1 TJS0,44037 RON
5 TJS2,20184 RON
10 TJS4,40368 RON
20 TJS8,80736 RON
50 TJS22,01840 RON
100 TJS44,03680 RON
250 TJS110,09200 RON
500 TJS220,18400 RON
1000 TJS440,36800 RON
2000 TJS880,73600 RON
5000 TJS2.201,84000 RON
10000 TJS4.403,68000 RON