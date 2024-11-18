50 Romanya leyinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile RON → NOK çevirin

1,000L RON = 2,342kr NOK

23:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 RON → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,41002,4100
Düşük2,34252,3380
Ortalama2,37992,3689
Değişim-1.88%-0.18%
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1 RON → NOK istatistikleri

RON → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,4100, en düşük 2,3425 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3799 oldu. RON → NOK kurundaki değişiklik -1.88 değerindeydi.

RON → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4100, en düşük 2,3380 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,3689 oldu. RON → NOK kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,401
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,436
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,211
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → GBP

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Norveç Kronu
1 RON2,34239 NOK
5 RON11,71195 NOK
10 RON23,42390 NOK
20 RON46,84780 NOK
50 RON117,11950 NOK
100 RON234,23900 NOK
250 RON585,59750 NOK
500 RON1.171,19500 NOK
1000 RON2.342,39000 NOK
2000 RON4.684,78000 NOK
5000 RON11.711,95000 NOK
10000 RON23.423,90000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Rumen Leyi
1 NOK0,42692 RON
5 NOK2,13458 RON
10 NOK4,26915 RON
20 NOK8,53830 RON
50 NOK21,34575 RON
100 NOK42,69150 RON
250 NOK106,72875 RON
500 NOK213,45750 RON
1000 NOK426,91500 RON
2000 NOK853,83000 RON
5000 NOK2.134,57500 RON
10000 NOK4.269,15000 RON