10 Romanya leyinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile RON → DJF çevirin

1,000L RON = 37,87Fdj DJF

22:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → DJF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DJF
1 RON → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek39,035239,9956
Düşük37,612037,6120
Ortalama38,460539,1810
Değişim-2.50%-4.72%
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1 RON → DJF istatistikleri

RON → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 39,0352, en düşük 37,6120 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 38,4605 oldu. RON → DJF kurundaki değişiklik -2.50 değerindeydi.

RON → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 39,9956, en düşük 37,6120 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 39,1810 oldu. RON → DJF kurundaki değişiklik -4.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - DJF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,45
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,212
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,921

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Cibuti Frangı
1 RON37,87250 DJF
5 RON189,36250 DJF
10 RON378,72500 DJF
20 RON757,45000 DJF
50 RON1.893,62500 DJF
100 RON3.787,25000 DJF
250 RON9.468,12500 DJF
500 RON18.936,25000 DJF
1000 RON37.872,50000 DJF
2000 RON75.745,00000 DJF
5000 RON189.362,50000 DJF
10000 RON378.725,00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Rumen Leyi
1 DJF0,02640 RON
5 DJF0,13202 RON
10 DJF0,26404 RON
20 DJF0,52809 RON
50 DJF1,32022 RON
100 DJF2,64044 RON
250 DJF6,60110 RON
500 DJF13,20220 RON
1000 DJF26,40440 RON
2000 DJF52,80880 RON
5000 DJF132,02200 RON
10000 DJF264,04400 RON