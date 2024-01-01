2.000 Romanya leyinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile RON → BHD çevirin

1,000L RON = 0,08028.د.ب BHD

21:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → BHD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BHD
1 RON → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08280,0848
Düşük0,07970,0797
Ortalama0,08150,0831
Değişim-2.56%-4.72%
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1 RON → BHD istatistikleri

RON → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0828, en düşük 0,0797 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0815 oldu. RON → BHD kurundaki değişiklik -2.56 değerindeydi.

RON → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0848, en düşük 0,0797 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0831 oldu. RON → BHD kurundaki değişiklik -4.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - BHD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5370,7891,3390,88384,397
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,457
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,206
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,922

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Bahreyn Dinarı
1 RON0,08028 BHD
5 RON0,40142 BHD
10 RON0,80283 BHD
20 RON1,60567 BHD
50 RON4,01417 BHD
100 RON8,02833 BHD
250 RON20,07083 BHD
500 RON40,14165 BHD
1000 RON80,28330 BHD
2000 RON160,56660 BHD
5000 RON401,41650 BHD
10000 RON802,83300 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Rumen Leyi
1 BHD12,45590 RON
5 BHD62,27950 RON
10 BHD124,55900 RON
20 BHD249,11800 RON
50 BHD622,79500 RON
100 BHD1.245,59000 RON
250 BHD3.113,97500 RON
500 BHD6.227,95000 RON
1000 BHD12.455,90000 RON
2000 BHD24.911,80000 RON
5000 BHD62.279,50000 RON
10000 BHD124.559,00000 RON