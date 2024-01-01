Katar riyalinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile QAR → VND çevirin

1.000 qar
6.701.910 vnd

1.00000 QAR = 6701.91000 VND

18:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.076589.35481.451181.651710.94751518.3554
1 GBP1.1697511.25925104.5241.697531.932111.1083621.4715
1 USD0.928950.794123183.00491.348051.534330.8801517.051
1 INR0.01119130.009567190.012047510.01624060.01848480.01060360.205422

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Vietnam Dongu
1 QAR6701.91000 VND
5 QAR33509.55000 VND
10 QAR67019.10000 VND
20 QAR134038.20000 VND
50 QAR335095.50000 VND
100 QAR670191.00000 VND
250 QAR1675477.50000 VND
500 QAR3350955.00000 VND
1000 QAR6701910.00000 VND
2000 QAR13403820.00000 VND
5000 QAR33509550.00000 VND
10000 QAR67019100.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Katar Riyali
1 VND0.00015 QAR
5 VND0.00075 QAR
10 VND0.00149 QAR
20 VND0.00298 QAR
50 VND0.00746 QAR
100 VND0.01492 QAR
250 VND0.03730 QAR
500 VND0.07461 QAR
1000 VND0.14921 QAR
2000 VND0.29842 QAR
5000 VND0.74606 QAR
10000 VND1.49211 QAR