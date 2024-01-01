100 bin Vietnam dongundan Katar riyaline

Reel döviz kuru ile VND → QAR çevirin

1,000₫ VND = 0,0001435QR QAR

03:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 VND → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-0.97%-1.99%
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1 VND → QAR istatistikleri

VND → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → QAR kurundaki değişiklik -0.97 değerindeydi.

VND → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → QAR kurundaki değişiklik -1.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3381.389,631,40134,613154,065
1 AUD0,65210,6150,872905,4130,91322,552100,381
1 EUR1,061,62711,4181.472,661,48536,681163,275
1 SGD0,7471,1470,70511.038,321,04725,862115,116

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Katar Riyali
1000 VND0,14348 QAR
2000 VND0,28697 QAR
5000 VND0,71742 QAR
10000 VND1,43484 QAR
20000 VND2,86968 QAR
50000 VND7,17420 QAR
100000 VND14,34840 QAR
200000 VND28,69680 QAR
500000 VND71,74200 QAR
1000000 VND143,48400 QAR
2000000 VND286,96800 QAR
5000000 VND717,42000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Vietnam Dongu
1 QAR6.969,44000 VND
5 QAR34.847,20000 VND
10 QAR69.694,40000 VND
20 QAR139.388,80000 VND
50 QAR348.472,00000 VND
100 QAR696.944,00000 VND
250 QAR1.742.360,00000 VND
500 QAR3.484.720,00000 VND
1000 QAR6.969.440,00000 VND
2000 QAR13.938.880,00000 VND
5000 QAR34.847.200,00000 VND
10000 QAR69.694.400,00000 VND