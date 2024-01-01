100 Katar riyalinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile QAR → UGX çevirin

1,000QR QAR = 1.006Ush UGX

20:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → UGX çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UGX
1 QAR → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.009,30001.022,6200
Düşük1.003,92001.003,9200
Ortalama1.005,36101.011,4798
Değişim0.02%-1.44%
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1 QAR → UGX istatistikleri

QAR → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.009,3000, en düşük 1.003,9200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.005,3610 oldu. QAR → UGX kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

QAR → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.022,6200, en düşük 1.003,9200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.011,4798 oldu. QAR → UGX kurundaki değişiklik -1.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,41,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71460,2321198,3590,5630,6741.227,681,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Uganda Şilini
1 QAR1.005,96000 UGX
5 QAR5.029,80000 UGX
10 QAR10.059,60000 UGX
20 QAR20.119,20000 UGX
50 QAR50.298,00000 UGX
100 QAR100.596,00000 UGX
250 QAR251.490,00000 UGX
500 QAR502.980,00000 UGX
1000 QAR1.005.960,00000 UGX
2000 QAR2.011.920,00000 UGX
5000 QAR5.029.800,00000 UGX
10000 QAR10.059.600,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Katar Riyali
1 UGX0,00099 QAR
5 UGX0,00497 QAR
10 UGX0,00994 QAR
20 UGX0,01988 QAR
50 UGX0,04970 QAR
100 UGX0,09941 QAR
250 UGX0,24852 QAR
500 UGX0,49704 QAR
1000 UGX0,99407 QAR
2000 UGX1,98815 QAR
5000 UGX4,97037 QAR
10000 UGX9,94073 QAR