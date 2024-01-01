5 Katar riyalinden Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile QAR → SLL çevirin

1,000QR QAR = 6.233Le SLL

20:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → SLL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SLL
1 QAR → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6.309,39006.335,2600
Düşük6.218,55006.162,4300
Ortalama6.248,20536.223,6339
Değişim-0.93%1.14%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → SLL istatistikleri

QAR → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6.309,3900, en düşük 6.218,5500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6.248,2053 oldu. QAR → SLL kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.

QAR → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6.335,2600, en düşük 6.162,4300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6.223,6339 oldu. QAR → SLL kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - SLL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2251198,3020,5630,6741.227,321,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Sierra Leone Leonesi
1 QAR6.232,58000 SLL
5 QAR31.162,90000 SLL
10 QAR62.325,80000 SLL
20 QAR124.651,60000 SLL
50 QAR311.629,00000 SLL
100 QAR623.258,00000 SLL
250 QAR1.558.145,00000 SLL
500 QAR3.116.290,00000 SLL
1000 QAR6.232.580,00000 SLL
2000 QAR12.465.160,00000 SLL
5000 QAR31.162.900,00000 SLL
10000 QAR62.325.800,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Katar Riyali
1 SLL0,00016 QAR
5 SLL0,00080 QAR
10 SLL0,00160 QAR
20 SLL0,00321 QAR
50 SLL0,00802 QAR
100 SLL0,01604 QAR
250 SLL0,04011 QAR
500 SLL0,08022 QAR
1000 SLL0,16045 QAR
2000 SLL0,32089 QAR
5000 SLL0,80224 QAR
10000 SLL1,60447 QAR