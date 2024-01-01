Katar riyalinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile QAR → KHR çevirin

1.000 qar
1.118.530 khr

1.00000 QAR = 1118.53000 KHR

16:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00991.34845278.970.794250.9291517.961.53504
1 INR0.012046810.01624443.360680.009568130.011191218.28650.0184922
1 CAD0.74159261.55951206.8820.5890090.6889241125.711.13837
1 PKR0.003584610.2975590.0048336710.002847080.003330035.44130.00550252

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Katar riyalinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kamboçya Rieli
1 QAR1118.53000 KHR
5 QAR5592.65000 KHR
10 QAR11185.30000 KHR
20 QAR22370.60000 KHR
50 QAR55926.50000 KHR
100 QAR111853.00000 KHR
250 QAR279632.50000 KHR
500 QAR559265.00000 KHR
1000 QAR1118530.00000 KHR
2000 QAR2237060.00000 KHR
5000 QAR5592650.00000 KHR
10000 QAR11185300.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Katar Riyali
1 KHR0.00089 QAR
5 KHR0.00447 QAR
10 KHR0.00894 QAR
20 KHR0.01788 QAR
50 KHR0.04470 QAR
100 KHR0.08940 QAR
250 KHR0.22351 QAR
500 KHR0.44701 QAR
1000 KHR0.89403 QAR
2000 KHR1.78806 QAR
5000 KHR4.47015 QAR
10000 KHR8.94030 QAR