2.000 Katar riyalinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile QAR → DOP çevirin

1,000QR QAR = 16,52$ DOP

18:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → DOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DOP
1 QAR → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,528716,5287
Düşük16,492016,3495
Ortalama16,507416,4698
Değişim0.16%0.88%
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1 QAR → DOP istatistikleri

QAR → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,5287, en düşük 16,4920 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 16,5074 oldu. QAR → DOP kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

QAR → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,5287, en düşük 16,3495 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16,4698 oldu. QAR → DOP kurundaki değişiklik 0.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - DOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,251198,3870,5630,6741.227,851,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Dominik Pesosu
1 QAR16,51790 DOP
5 QAR82,58950 DOP
10 QAR165,17900 DOP
20 QAR330,35800 DOP
50 QAR825,89500 DOP
100 QAR1.651,79000 DOP
250 QAR4.129,47500 DOP
500 QAR8.258,95000 DOP
1000 QAR16.517,90000 DOP
2000 QAR33.035,80000 DOP
5000 QAR82.589,50000 DOP
10000 QAR165.179,00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Katar Riyali
1 DOP0,06054 QAR
5 DOP0,30270 QAR
10 DOP0,60540 QAR
20 DOP1,21081 QAR
50 DOP3,02702 QAR
100 DOP6,05404 QAR
250 DOP15,13510 QAR
500 DOP30,27020 QAR
1000 DOP60,54040 QAR
2000 DOP121,08080 QAR
5000 DOP302,70200 QAR
10000 DOP605,40400 QAR