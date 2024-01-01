20 Katar riyalinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile QAR → DKK çevirin

1,000QR QAR = 1,931kr DKK

18:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → DKK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DKK
1 QAR → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,94291,9429
Düşük1,87161,8280
Ortalama1,90171,8668
Değişim2.56%5.01%
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1 QAR → DKK istatistikleri

QAR → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9429, en düşük 1,8716 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9017 oldu. QAR → DKK kurundaki değişiklik 2.56 değerindeydi.

QAR → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9429, en düşük 1,8280 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8668 oldu. QAR → DKK kurundaki değişiklik 5.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - DKK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,401277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2381198,3440,5630,6741.227,591,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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QAR → EUR

QAR → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Danimarka Kronu
1 QAR1,93091 DKK
5 QAR9,65455 DKK
10 QAR19,30910 DKK
20 QAR38,61820 DKK
50 QAR96,54550 DKK
100 QAR193,09100 DKK
250 QAR482,72750 DKK
500 QAR965,45500 DKK
1000 QAR1.930,91000 DKK
2000 QAR3.861,82000 DKK
5000 QAR9.654,55000 DKK
10000 QAR19.309,10000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Katar Riyali
1 DKK0,51789 QAR
5 DKK2,58946 QAR
10 DKK5,17891 QAR
20 DKK10,35782 QAR
50 DKK25,89455 QAR
100 DKK51,78910 QAR
250 DKK129,47275 QAR
500 DKK258,94550 QAR
1000 DKK517,89100 QAR
2000 DKK1.035,78200 QAR
5000 DKK2.589,45500 QAR
10000 DKK5.178,91000 QAR