250 Paraguay guaranisinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile PYG → ZAR çevirin

1,000₲ PYG = 0,002293R ZAR

17:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 PYG → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00230,0024
Düşük0,00220,0022
Ortalama0,00230,0023
Değişim3.27%-2.32%
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1 PYG → ZAR istatistikleri

PYG → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0023 oldu. PYG → ZAR kurundaki değişiklik 3.27 değerindeydi.

PYG → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0024, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0023 oldu. PYG → ZAR kurundaki değişiklik -2.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53784,4160,94458,6721,3391,4010,789
1 AUD0,651154,9130,61438,1660,8710,9120,514
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62889,409162,1421,4191,4840,836

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Paraguay guaranisinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Güney Afrika Randı
1 PYG0,00229 ZAR
5 PYG0,01147 ZAR
10 PYG0,02293 ZAR
20 PYG0,04587 ZAR
50 PYG0,11466 ZAR
100 PYG0,22933 ZAR
250 PYG0,57332 ZAR
500 PYG1,14664 ZAR
1000 PYG2,29327 ZAR
2000 PYG4,58654 ZAR
5000 PYG11,46635 ZAR
10000 PYG22,93270 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Paraguay Guaranisi
1 ZAR436,05800 PYG
5 ZAR2.180,29000 PYG
10 ZAR4.360,58000 PYG
20 ZAR8.721,16000 PYG
50 ZAR21.802,90000 PYG
100 ZAR43.605,80000 PYG
250 ZAR109.014,50000 PYG
500 ZAR218.029,00000 PYG
1000 ZAR436.058,00000 PYG
2000 ZAR872.116,00000 PYG
5000 ZAR2.180.290,00000 PYG
10000 ZAR4.360.580,00000 PYG