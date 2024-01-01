10 bin Güney Afrika randından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile ZAR → PYG çevirin

10.000 zar
4.144.750 pyg

1,000R ZAR = 414,5₲ PYG

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → PYG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek419,8670419,8670
Düşük410,4430397,1790
Ortalama414,9997410,8007
Değişim0.45%2.88%
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1 ZAR → PYG istatistikleri

ZAR → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 419,8670, en düşük 410,4430 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 414,9997 oldu. ZAR → PYG kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

ZAR → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 419,8670, en düşük 397,1790 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 410,8007 oldu. ZAR → PYG kurundaki değişiklik 2.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Paraguay Guaranisi
1 ZAR414,47500 PYG
5 ZAR2.072,37500 PYG
10 ZAR4.144,75000 PYG
20 ZAR8.289,50000 PYG
50 ZAR20.723,75000 PYG
100 ZAR41.447,50000 PYG
250 ZAR103.618,75000 PYG
500 ZAR207.237,50000 PYG
1000 ZAR414.475,00000 PYG
2000 ZAR828.950,00000 PYG
5000 ZAR2.072.375,00000 PYG
10000 ZAR4.144.750,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Güney Afrika Randı
1 PYG0,00241 ZAR
5 PYG0,01206 ZAR
10 PYG0,02413 ZAR
20 PYG0,04825 ZAR
50 PYG0,12063 ZAR
100 PYG0,24127 ZAR
250 PYG0,60317 ZAR
500 PYG1,20635 ZAR
1000 PYG2,41269 ZAR
2000 PYG4,82538 ZAR
5000 PYG12,06345 ZAR
10000 PYG24,12690 ZAR