500 Paraguay guaranisinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile PYG → SHP çevirin

1,000₲ PYG = 0,0001009£ SHP

17:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → SHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SHP
1 PYG → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim4.34%-0.27%
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1 PYG → SHP istatistikleri

PYG → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. PYG → SHP kurundaki değişiklik 4.34 değerindeydi.

PYG → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. PYG → SHP kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - SHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53984,4240,94558,71,341,4030,79
1 AUD0,65154,850,61438,1370,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62989,376162,1421,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Saint Helena Poundu
1 PYG0,00010 SHP
5 PYG0,00050 SHP
10 PYG0,00101 SHP
20 PYG0,00202 SHP
50 PYG0,00505 SHP
100 PYG0,01009 SHP
250 PYG0,02523 SHP
500 PYG0,05046 SHP
1000 PYG0,10091 SHP
2000 PYG0,20182 SHP
5000 PYG0,50455 SHP
10000 PYG1,00910 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Paraguay Guaranisi
1 SHP9.909,86000 PYG
5 SHP49.549,30000 PYG
10 SHP99.098,60000 PYG
20 SHP198.197,20000 PYG
50 SHP495.493,00000 PYG
100 SHP990.986,00000 PYG
250 SHP2.477.465,00000 PYG
500 SHP4.954.930,00000 PYG
1000 SHP9.909.860,00000 PYG
2000 SHP19.819.720,00000 PYG
5000 SHP49.549.300,00000 PYG
10000 SHP99.098.600,00000 PYG